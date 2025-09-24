World Spa Awards 2025, le migliori spa del mondo e d’Italia

La community internazionale del wellness ha celebrato i vincitori dei World Spa Awards 2025, che hanno premiato eccellenza e innovazione in hotel spa, resort, ritiri specializzati e brand del settore. Divisa tra categorie mondiali e nazionali, l’edizione di quest’anno ha visto il riconoscimento non solo di operatori consolidati, ma anche di nuove realtà che si stanno affermando come pionieri dell’industria. Tra le novità, l’introduzione di una categoria dedicata ai programmi orientati alla longevità.

I vincitori mondiali

Da segnalare i vincitori italiani premiati a livello mondiale: Palazzo Fiuggi come World’s Best Wellness Retreat e Grotta Giusti come World's Best Thermal Grotto Spa. Il World’s Best Hotel Spa 2025 è Chenot Espace at One&Only Portonovi, Montenegro, mentre il The Spa at Mandarin Oriental a Costa Navarino, Grecia, ha vinto come World’s Best Resort Spa 2025.

Le nuove aperture che sono state premiate: Royal Mansour Casablanca Spa, Marocco, come World’s Best New Hotel Spa; One&Only Spa Kéa Island, Grecia, come World’s Best New Resort Spa; Garrya Mù Cang Chải, Vietnam, come World’s Best New Wellness Retreat.

La migliore spa medicale è il Lanserhof Tegernsee, Germania, mentre il riconoscimento come miglior club privato è andato a Surrenne at The Emory, Inghilterra.

I vincitori per l’Italia

Best Hotel Spa per l’Italia è The Spa at Mandarin Oriental sul Lago di Como; Best Resort Spa va a Lefay SPA World presso Lefay Resort & SPA Dolomiti; Best Wellness Retreat confermato Palazzo Fiuggi; Best Day Spa è lo Chenot Espace presso L’Albereta.

Il vincitore per la categoria longevità

L’edizione 2025 ha introdotto la nuova categoria World’s Best Longevity Programme, a testimonianza dell’attenzione crescente del settore verso il benessere sul lungo termine. Il riconoscimento inaugurale è stato assegnato a Advanced Longevity di SHA Mexico, premiato per l’approccio integrato che combina terapie personalizzate, nutrizione e linee guida sullo stile di vita.