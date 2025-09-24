Barcelò: nuovi investimenti a Capo Verde

Dopo avere inaugurato il nuovo resort a Capo Verde, il Marine Boa Vista, il gruppo Barcelò annuncia l’avvio della costruzione di un altro complesso nell’arcipelago, questa volta sull’isola di Sal. Si tratta del Royal Hideaway Santa Maria, che rappresenterà la quarta struttura a Capo Verde.

Si tratta di un investimento di oltre 50 milioni di euro solo per questo hotel, che sarà completato nell’ultimo trimestre del 2027 e disporrà di 248 camere, di cui 30 suite. Circa 180 lavoratori locali sono già impegnati nella costruzione del progetto.

“Questo quarto investimento del Grupo Barceló a Capo Verde, questa volta nel segmento del lusso con il marchio Royal Hideaway, dimostra chiaramente il nostro impegno verso questa destinazione”, ha dichiarato Simón Pedro Barceló, co-presidente del gruppo.