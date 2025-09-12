Turkish Airlines sceglie la strada della cautela prima di chiudere in maniera definitiva la pratica Air Europa, con l’acquisizione del 26% delle quote per una cifra intorno ai 300 milioni di euro. Dopo il blitz che aveva visto il vettore turco sorpassare Air France-Klm e Lufthansa, ora viene scelta la via della prudenza e soprattutto del controllo accurato della situazione attuale di Air Europa, con una nuova e più approfondita due diligence.

Le analisi

In particolare, secondo quanto riportato da Preferente, nel mirino, oltre ai bilanci, ci sarebbero anche le relazioni intragruppo con Globalia e la famiglia Hidalgo, le controversie fiscali e il governo societario. Un’analisi accurata per capire quali possono essere le prospettive di questa operazione, la prima di Turkish a livello internazionale. L’obiettivo è quello di arrivare a una conclusione positiva, ma facendo ulteriori valutazioni.

Richiesta di continuità

Altra questione che sarebbe fondamentale per l’acquirente sarebbe la rassicurazione sulla continuità della gestione del vettore spagnolo. I vertici turchi apprezzerebbero infatti l’operato dell’attuale ceo, Jesús Nuño de la Rosa, in carica dal 2022, che durante il suo operato ha effettuato un ampio risanamento contabile.