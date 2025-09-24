“Il nostro comparto hospitality ha visto un aumento di fatturato del 33% rispetto allo scorso anno. Siamo contenti perché i volumi sono cresciuti in modo rilevante grazie anche a un aumento del nostro ricavo medio per camera che è aumentato del 27%”. Il ceo di Mangia’s, Marcello Mangia, si dice molto soddisfatto per come è andata l’estate appena trascorsa.

La stagione si è rivelata positiva nonostante “un agosto non splendente”, ma compensato dall’allungamento della stagione, dal traino di maggio fino agli ultimi scampoli di ottobre. “Sono molto contento del successo della nostra formula resort cinque stelle e siamo sempre più convinti nel perseguire questa strada che abbiamo intrapreso da anni che ci porta verso la qualità e verso l’ospitalità internazionale - continua - . C’è una fascia di mercato precisa: una clientela internazionale altospendente che non vuole il lusso, ma la qualità del servizio, l’esperienza in più che sappiamo dare noi in Italia, promuovendo il territorio e i nostri prodotti autentici e mantenendo una grande attenzione ai dettagli, dal materasso alla scelta del ristorante à la carte fino all’intrattenimento non chiassoso”.

I turisti inglesi e tedeschi fanno la parte del leone. Seguono americani e i francesi, nonché un emergente mercato dell’Europa dell’Est. E gli italiani? “Iniziano anche loro ad apprezzare questa tipologia di vacanza, che si discosta dalla villaggistica. Magari non fanno 15 giorni, ma una settimana, però stiamo notando che è un trend in crescita”.