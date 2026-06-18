Un prodotto assicurativo di viaggio che garantisce una protezione completa. A offrire la Comprehensive Travel Cover è Emirates, che include la copertura delle spese mediche derivanti da situazioni di conflitto, supportando il cliente con sistemazioni alberghiere gestite dalla compagnia stessa e assistenza per soggiorni prolungati in una serie di scenari di disservizio.

“Dall’ascolto dei nostri clienti - spiega il presidente di Emirates, Tim Clark - è emerso che la domanda di viaggi continua a essere sostenuta, ma che esiste ancora un’esigenza non pienamente soddisfatta in termini di copertura assicurativa. Per questo abbiamo deciso di intervenire, sviluppando una soluzione in grado di rispondere concretamente alle loro necessità. In collaborazione con Travel Guard Emirates offre un prodotto assicurativo di viaggio ancora più completo e rassicurante, in grado di coprire una gamma più ampia di situazioni”.

La Comprehensive Travel Cover di Emirates è disponibile anche per l’Italia e può essere acquistata su emirates.com al momento della prenotazione oppure aggiunta successivamente tramite la sezione Gestisci la prenotazione (Manage Booking).

A ulteriore tutela dei viaggiatori, quando l’itinerario prevede coincidenze operate da altre compagnie aeree o quando i servizi Emirates non sono disponibili, la compagnia provvederà a riproteggere i passeggeri coinvolti nel disservizio fino alla destinazione finale senza alcun costo aggiuntivo, anche nei casi in cui i voli siano stati cancellati a causa di disagi legati a situazioni di conflitto.