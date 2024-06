Da Londra a Londra in nove ore e mezza: lo strano ‘volo verso il nulla’

Nove ore e mezza di volo per ritrovarsi esattamente al punto di partenza. Questo è quanto è accaduto ai passeggeri di un aereo British Airways decollato da Londra Heathrowh alla volta di Huston, ha registrato un piccolo guasto tecnico (del quale non è stata precisata la natura).

Come riporta travelmole.com, l’allarme è scattato quando l’aereo si trovava al confine da Canada e Stati Uniti. Il guasto, tuttavia, non era tale da compromettere il volo, a quanto pare. L’aereo ha dunque invertito la rotta, riattraversato l’Oceano e fatto ritorno a Londra Heathrow. Dopo quasi 10 ore di volo, dunque, i passeggeri si sono trovati esattamente nel punto in cui si erano imbarcati. Senza mai essere arrivati a destinazione.