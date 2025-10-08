Dall’Asia al mondo: i piani di Thai Airways

Consolidare l’Asia, migliorare i collegamenti sull’Europa e costruire un network in grado di connettere Bangkok con tutto il mondo. Questi i piani di Thai Airways annunciati ieri sera nel corso di un evento organizzato a Rimini in partnership con l’Ente del Turismo Thailandese e Easy Market.

“Rafforziamo l’Asia - ha spiegato il direttore commerciale, Armando Muccifora, dopodiché aumenteremo le rotte che collegano le capitali europee, l’Australia e la Nuova Zelanda, così Bangkok sarà servita in modo fluido da tutto il network a disposizione. Aumenteremo la frequenza, le rotte e la portata delle destinazioni dei voli e terremo in particolare considerazione Giappone e Cina”.

Per quanto riguarda la tipologia di viaggiatore, la Thailandia è tra le destinazioni leisure preferite dal viaggiatore di gamma medio-alta, con un 45% che prosegue verso altre destinazioni del network.