Thai Airways fa il punto sul suo programma di sostenibilità

Thai Airways International consolida il proprio posizionamento come compagnia orientata alla sostenibilità con un programma integrato che affronta in modo congiunto aspetti ambientali, sociali ed economici. L’obiettivo è contribuire a un futuro più equo e resiliente, rafforzando il valore del brand nel panorama internazionale.

Tra le iniziative più rilevanti, l’introduzione della nuova divisa “Ruean Ton” per le assistenti di volo, realizzata in seta thailandese con fibre riciclate. Il progetto, che valorizza la tradizione culturale della Thailandia, è affiancato da un programma di recupero delle uniformi dismesse e dal progetto “Zero Waste Living by THAI”, che coinvolge designer e creativi per trasformare i tessuti degli aeromobili in oggetti e capi di design, confermando un impegno verso l’economia circolare.

Sul fronte dell’esperienza a bordo, THAI ha avviato “Good Taste for a Good Cause”, iniziativa che unisce eccellenza gastronomica e responsabilità sociale. La compagnia collabora con produttori locali per offrire ai passeggeri prodotti sostenibili come il cioccolato artigianale KanVela, il caffè DoiTung Black Silk Blend e cocktail ispirati alla tradizione reale thailandese.

Particolare attenzione è rivolta alla riduzione delle emissioni: la compagnia partecipa al programma “Carbon Footprint for Organization” del TGO e punta alla neutralità carbonica entro il 2050. L’introduzione dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), testati già nel 2019 su voli Bangkok-Stoccolma, è parte centrale della strategia, insieme all’ottimizzazione delle rotte e all’utilizzo del sistema TAFS per una pianificazione più efficiente. Solo nel 2023, si stima che queste misure abbiano evitato l’emissione di circa 171mila tonnellate di CO2.

A completare il quadro, il piano di rinnovamento della flotta mira a ridurre i costi e migliorare l’efficienza, consolidando l’impegno di THAI verso una gestione responsabile e innovativa del trasporto aereo.