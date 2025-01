Fumata bianca dall’assemblea dei soci di Ita Airways. Inizia ufficialmente l’era Lufthansa per il vettore italiano, con il passaggio del 41% delle quote al gruppo tedesco, dopo il via libera da parte di quest’ultimo all’aumento di capitale da 325 milioni di euro. Il colosso guidato da Carsten Spohr potrà arrivare al 49% delle quote entro il 2029.

L’assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Ita, ora composto da cinque membri: Antonella Ballone, Joerg Eberhart, Lorenza Maggio, Sandro Pappalardo e Efrem Angelo Valeriani; e il nuovo Collegio sindacale, nelle persone di Paolo Ciabattoni, Angela Florio e Federico Testa.

Come già trapelato nelle ore e nei giorni che hanno preceduto l’assemblea, la nomina di ceo, su indicazione di Lh, è andata a Joerg Eberhart, attualmente chief strategy officer di Lufthansa e alla guida di Air Dolomiti; mentre quella di presidente al nome indicato dal Mef: Sandro Pappalardo, attualmente membro del Cda di Enit e consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Sono orgoglioso e onorato di essere stato indicato per questo prestigioso incarico”, è stato il commento a caldo di Eberhart. “Dopo oltre due anni di duro lavoro - si legge nella nota diffusa da Ita -, questa nuova fase della storia della compagnia ci consentirà di rafforzare la nostra posizione e di sviluppare sinergie strategiche che valorizzeranno la crescita e la solidità di Ita Airways come vettore italiano di riferimento, pronto a garantire al Paese una maggiore connettività e ai passeggeri una più ampia scelta di destinazioni, con una rinnovata visione di sviluppo, innovazione e sostenibilità”.

Le prime reazioni

Dal mondo del turismo sono arrivate, invece, le prime reazioni alla nomina di Sandro Pappalardo.

Ringraziando il presidente uscente Antonino Turicchi, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha commentato in una nota: “Sandro Pappalardo è una figura di grande esperienza e competenza nel settore, e sono sicura che guiderà Ita-Lufthansa verso nuovi traguardi, contribuendo a rafforzare la posizione della compagnia aerea nel panorama internazionale”.

Arrivate anche le congratulazioni d Enit. In uno statement l’a.d. Ivana Jelinic ha espresso le proprie “congratulazioni a Sandro Pappalardo per la sua recente nomina a presidente di Ita Airways. La nomina rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno e delle competenze maturate negli anni. Pappalardo - ha aggiunto Jelinic - è una figura di grande professionalità, con una comprovata esperienza nel settore e un prezioso contributo reso in Enit per anni come membro del Consiglio di amministrazione. Sono certa che la sua leadership sarà determinante per imprimere un impulso positivo al nuovo percorso di rilancio di Ita Airways”.