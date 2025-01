È in corso in queste ore l’assemblea degli azionisti che dovrà certificare l’ingresso di Lufthansa nel capitale di Ita Airways con il 41% delle quote.



Parallelamente, la stessa assemblea degli azionisti avrebbe designato Jörg Eberhart amministratore delegato, così come da giorni si ipotizzava. Il ruolo di presidente, invece, era quello che lasciava spazio alle maggiori congetture.



Per il presidente, fonti vicine alle discussioni dicono che è stato proposto all’assemblea degli azionisti il nome di Sandro Pappalardo, attualmente consigliere dell’Enit e con un passato da assessore al Turismo della Regione Siciliana. Manca ancora l’ufficialità, ma il nome di Pappalardo è decisamente una sorpresa fra tutti quelli circolavano nei giorni scorsi.



Il resto del consiglio di amministrazione includerà tre membri, due di nomina italiana, una di nomina tedesca. Di questi, almeno due dei cinque dovranno essere donne, come previsto dalle norme.