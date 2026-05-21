È atterrato da poco al Costa Smeralda-Karim Aga Khan il primo volo diretto tra la Sardegna e gli Usa operato da Delta. Il Boeing 767-300 proveniente da New York può trasportare fino a 216 passeggeri e decollerà da Olbia quattro volte la settimana - lunedì, martedì, giovedì e sabato -, fino al mese di ottobre.

La ripartenza verso New York è prevista alle 11,20. Il vettore segnala un forte volume di prenotazioni soprattutto nelle classi business e premium, un dato che conferma il profilo di fascia alta della clientela americana diretta negli hotel di lusso e nelle strutture upper level dell’extralberghiero nel Nord-Est della Sardegna. Un collegamento diretto che non potrà che avere ricadute positive sui numeri già incoraggianti della regione.

Negli ultimi due anni, infatti, il turismo statunitense è cresciuto dell’80%. Le elaborazioni del Centro Studi Cipnes-UniOlbia indicano, inoltre, che circa il 50% dei turisti statunitensi che scelgono la Sardegna soggiorna proprio in Gallura. Parallelamente, negli ultimi anni è aumentato anche il traffico aereo privato diretto verso Olbia, ulteriore segnale del crescente interesse del mercato americano nei confronti del territorio gallurese.

Un mercato in espansione, che promette valore economico elevato, a patto però di riuscire ad ampliare la rosa di beneficiari della ricchezza generata, oggi concentrata su un circuito ristretto fatto di grandi hotel, resort, servizi premium e operatori già strutturati per il mercato internazionale.