Delta aumenta la fee sui bagagli per alcuni voli

Dopo gli interventi della scorsa settimana da parte di United e JetBlue, anche Delta sceglie la strada dell’intervento al rialzo sul prezzo dei bagagli in stiva per i voli nazionali e per quali internazionali non a lungo raggio.
Nel dettaglio, si legge su Travelweekly, la tariffa per il primo bagaglio passerà da 35 a 45 dollari, a partire dai biglietti acquistati l'8 aprile. Il secondo bagaglio da stiva passerà da 45 a 55 dollari. Invariati invece i costi relativi ai voli internazionali long haul.
Anche in questo caso il rialzo arriva in seguito all’aumento del costo del carburante che, a inizio aprile, era passato da 2,5 dollari al gallone di fine febbraio agli attuali 4,7 dollari.