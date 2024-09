“Il mercato italiano per Delta è diventato il secondo più importante del vecchio continente dopo la Gran Bretagna”. A dichiararlo è Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, Medio Oriente, Africa e India, nel corso della presentazione dei nuovi voli previsti per la Summer 2025.

Da 34 anni in Italia, la compagnia americana negli ultimi 10 ha registrato una crescita del 150%. Quest’anno sulla rotta Italia Stati Uniti, sono stati oltre 5 milioni i passeggeri trasportati: di questi 385 mila da Malpensa, 185 mila da Venezia e 40 mila da Napoli. “Con grande sorpresa devo dire che la Sicilia è il mercato regionale che cresce di più – ha aggiunto Curcio -. È ormai una meta richiestissima dagli statunitensi, per questo l’anno prossimo, Etna permettendo, voleremo giornalmente da New York”.

Nuova anche la flotta. Dei 50 nuovi aerei previsti nel 2025 da Delta, 15 saranno utilizzati sulle rotte italiane, il 65% dei voli sarà quindi fatto con aerei di ultima generazione.

Tutte le novità

Anche la scelta di prolungare Venezia, sempre per la Grande Mela, fino a dicembre, rientra in un’analisi di mercato: “L’Italia e Venezia in particolare, stanno diventando sempre più delle mete per tutto l’anno”, ha aggiunto Curcio. Oltre al Milano-Boston, al Roma-Minneapolis e al terzo volo giornaliero sul Roma-Atlanta, la Summer 2025 ha in serbo molte altre sorprese. Dalla prossima estate tutti voli Delta avranno il free wifi ma soprattutto saranno configurati con 4 classi: la Delta 1 suite, la Premium Select, la comfort plus e la main cabin .

Roberto Saoncella