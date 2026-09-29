Delta Air Lines rafforza il suo investimento sull’Italia aumentando le frequenze del Milano-Boston che, a partire dalla prossima estate, passerà dalle attuali quattro settimanali a un servizio giornaliero. Il volo da Malpensa al Boston Logan International Airport sarà operato nell’ambito del network estivo 2027 di Delta dall’Italia, che comprenderà collegamenti diretti da Milano alla volta di New York-JFK, Atlanta e Boston.

L’aumento della frequenza darà modo agli operatori e ai passeggeri di poter mettere in pratica una maggiore flessibilità nella programmazione dei viaggi tra Milano e Boston, rispondendo alla crescente domanda di collegamenti diretti tra il Nord Italia e la costa orientale degli Stati Uniti.