Delta investe sul long haul: ordine per 31 aerei ad Airbus

E’ un inizio d’anno con il botto quello di Delta Air Lines. Dopo avere stupito il mercato piazzando a inizio gennaio un ordine alla Boeing per i 787 Dreamilners, novità assoluta per la major Usa, la compagnia chiude ora il mese con un altro colpo dedicato al rinnovo della flotta a lungo raggio, con una commessa ad Airbus per altri 31 widebody.

La scelta è ricaduta ancora una volta sugli A330neo e sugli A350: con quest’ordine i primi saliranno a quota 55 mentre i secondi arriveranno a 79 in totale. Nel comunicato stampa dell'azienda successivo all'ordine più recente, viene specificato che i prossimi aerei avranno cabine premium più ampie con caratteristiche e servizi all'avanguardia. Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main vedranno tutti miglioramenti rispetto agli attuali aerei in servizio. Tra le caratteristiche previste c'è l'intrattenimento in volo sui sedili Delta Sync con Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce durante il volo, oltre a opzioni di cibo e bevande premium.

“Man mano che ampliamo la nostra presenza internazionale e prepariamo la nostra flotta per servire mercati a lungo raggio in espansione, questi aeromobili miglioreranno le nostre capacità e valorizzeranno le nostre offerte premium... Con questi aeromobili widebody, vedremo una crescita a lungo termine e benefici in termini di costi negli anni a venire”, è il commento del ceo Ed Bastian.