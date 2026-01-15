Delta prevede utili in aumento del 20% e amplia la flotta con i B787 Dreamliner

Delta Air Lines ha chiuso il 2025 con ricavi operativi rettificati a 58,3 miliardi di dollari e un utile operativo rettificato a 5,8 miliardi di dollari (margine operativo del 10%)

“Abbiamo generato 5 miliardi di dollari di utile ante imposte con un margine operativo a due cifre e un free cash flow record di 4,6 miliardi di dollari, il tutto in un contesto difficile - ha dichiarato il ceo Ed Bastian -. Questi risultati non sarebbero stati possibili senza l’impegno eccezionale dei nostri dipendenti e non vedo l’ora di celebrare il nostro team il mese prossimo con 1,3 miliardi di dollari di partecipazione agli utili”.

Per il 2026 il vettore prevede un’espansione del margine e una crescita degli utili del 20% su base annua.

Continua intanto l’ampliamento della flotta con 30 nuovi aeromobili widebody Boeing 787 Dreamliner, che si aggiungeranno a un precedente ordine di 100 Boeing 737-10 MAX (le consegne inizieranno dopo la certificazione). “Delta - commenta Ed Bastian - sta costruendo la flotta del futuro, migliorando l’esperienza dei passeggeri, promuovendo miglioramenti operativi e sostituendo in modo costante gli aerei meno efficienti e più vecchi nel prossimo decennio”.

Il 787-10 garantisce consumi più efficienti di oltre il 25% per posto a sedere, una maggiore capienza, cabine premium più spaziose e una maggiore capacità di carico rispetto alla precedente generazione di aeromobili widebody che sostituirà. L’aereo può inoltre salire ad altitudini più elevate, offrendo voli più tranquilli e silenziosi.

“L’ordine odierno di 787 aggiunge diversità al nostro portafoglio di aeromobili widebody, creando al contempo un’economia di scala efficiente in termini di costi su tutte le flotte widebody - aggiunge Dan Janki, chief financial officer di Delta -. La nostra strategia di flotta sta posizionando Delta per il futuro, elevando l’esperienza dei passeggeri e promuovendo miglioramenti a livello operativo”.