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Delta supera United nei voli tra Stati Uniti ed Europa

Delta supera United nei voli tra Stati Uniti ed Europa

Delta sorpasserà United nell’offerta posti tra Stati Uniti ed Europa. La programmazione estiva, secondo i dati Cirium, prevederà infatti l’immissione di 4,5 milioni di posti sulla direttrice contro i 4,4 milioni di United, che a lungo ha mantenuto il primato estivo.

Delta opererà 81 rotte verso l'Europa durante il terzo trimestre, rispetto alle 77 rotte dello stesso periodo dell'anno scorso. A incidere sull’incremento della compagnia che fa parte di SkyTeam l’incremento delle rotte dagli aeroporti di Seattle (+25%) e Boston (+21%), seguiti da Detroit, Minneapolis e Tampa, mentre New York e Atlanta sono in arretramento.

Un ruolo di primo piano, secondo quanto riportato da Simpleflying, è quello dell'Italia che risulta il mercato europeo in più rapida crescita per Delta, con la compagnia aerea che offrirà 1,64 milioni di posti quest'estate, una capacità superiore del 6,5% rispetto all'estate 2025.

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