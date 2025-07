Dieci miliardi di sterline per anticipare in parte l’espansione dell’aeroporto Heathrow già al 2031, in attesa della nuova pista, con l’aggiunta di dieci milioni di passeggeri all’anno. Un intervento che però non sarà indolore per i passeggeri in quanto per finanziare il progetto verrà aumentata anche la fee, che passerebbe da 28 a 33 sterline.

E’ questo il piano presentato oggi da Heathrow alla Civil Aviation Authority, che dovrà ora valutare il progetto prima di dare un eventuale via libera. L’intervento era stato sollecitato anche dal Governo, che in realtà punta alla nuova pista per rendere lo scalo più performante, ma questa non potrà essere pronta prima del 2035.

Il previsto aumento della fee sui passeggeri, però, riporta la Reuters, è destinato ad alimentare nuove polemiche, considerando che i vettori hanno più volte protestato nei confronti dell’aeroporto, giudicato uno dei più cari al mondo.