Discover The World nominato Italy gsa di JetBlue

A poche settimane dall’annuncio del primo volo sull’Italia, con il Milano-Boston, che prenderà il via nel prossimo mese di maggio, JetBlue amplia la propria collaborazione con Discover The World, che sarà il gsa anche per il nostro mercato.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati nominati Italy gsa per JetBlue – ha commentato il country director di Discover The World Italy Gianbattista Sassera -: una compagnia così innovativa che ha aperto, con Milano, la sua ottava destinazione in Europa. Il volo Mxp-Boston offrirà molti collegamenti verso altre destinazioni statunitensi come Los Angeles, Orlando, San Francisco, New York, Washington, Tampa, West Palm Beach e Fort Lauderdale”.

In questo contesto Gabriele Mannucci assumerà l’incarico di direttore vendite di JetBlue per l’Italia e lavorerà a stretto contatto con il settore turistico italiano. “Questo è il nostro dodicesimo mercato europeo gestito insieme a Discover The World – aggiunge la general manager Europe della compagnia Maja Gedosev – e non vedo l’ora di iniziare un’altra collaborazione di successo, lavorando a stretto contatto con i nostri partner commerciali per fare conoscere il marchio JetBlue”.