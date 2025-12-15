Bisognerà attendere presumibilmente il prossimo 22 dicembre per una decisione definitiva da parte dell’Antitrust, ma stando a quello che è emerso nelle ultime ore, l’inchiesta avviata nel 2023 per abuso di posizione dominante ormai in dirittura d’arrivo potrebbe portare a una multa nei confronti di Ryanair per una cifra compresa tra i 500 milioni e il miliardo di euro.

Secondo quanto riportato da Repubblica, a pesare sulla decisione finale potrebbe essere anche la recente audizione di Fiavet Confcommercio durante la quale sarebbero state portate prove che dimostrerebbero la violazione degli accordi con la stessa associazione, violando le regole anticoncorrenziali.

Tra le pratiche contestate dall’Agcm figurerebbero elementi come il blocco delle prenotazioni intermediate e il disconoscimento del rapporto con le agenzie nelle comunicazioni ai clienti. Il tutto nonostante gli accordi per la Tad, la piattaforma dedicata agli agenti. Secondo il presidente Fiavet Giuseppe Ciminnisi di fatto non ci sarebbe l’accesso alle tariffe più basse, riservate alla vendita diretta. Da parte sua Ryanair in un dossier consegnato all’Antitrust respinge ogni accusa, ribaltando punto per punto gli elementi contestati.