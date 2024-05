Dubai: nasce l’aeroporto più grande del mondo

È stato svelato il progetto per il nuovo aeroporto internazionale Al Maktoum di Dubai, che sarà 5 volte più grande dell’attuale aeroporto dell’Emirato, con la capacità di gestire 260 milioni di passeggeri all’anno grazie a cinque piste parallele e 400 gate di imbarco.

Il nuovo scalo globale di Dubai nascerà sugli spazi del Dubai World Central (DWC), aperto nel 2010 per il cargo e che iniziò a ospitare alcuni voli passeggeri nel 2014. La seconda fase di sviluppo vedrà l’emirato investire oltre 32,5 miliardi di euro, per far nascere questo nuovo hub globale.

“Stiamo costruendo un nuovo progetto per le generazioni future, garantendo uno sviluppo continuo e stabile per i nostri figli e i loro figli. Dubai sarà l’aeroporto mondiale, il suo porto, il suo hub urbano e il suo nuovo centro globale” ha dichiarato lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, presidente di Dubai.