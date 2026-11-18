Il traffico passeggeri del Dubai International Airport è diminuito del 28,1% nei primi nove mesi del 2026, ha dichiarato martedì il gestore Dubai Airports. Il calo è ovviamente legato alle interruzioni dei collegamenti provocate dal conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, l'amministratore delegato Paul Griffiths ha dichiarato a Reuters che il traffico è in fase di ripresa.

Il Dubai International Airport (DXB), uno degli scali più trafficati al mondo per il traffico internazionale, ha accolto 50,4 milioni di passeggeri nei primi nove mesi dell'anno. Nel terzo trimestre ha gestito 18,8 milioni di passeggeri, registrando un calo del 22,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'India è stato il principale mercato nazionale di riferimento del DXB nel terzo trimestre, con 2,6 milioni di passeggeri, seguita dall'Arabia Saudita.

Dubai Airports prevede che il traffico passeggeri dello scalo raggiungerà i 71 milioni di unità quest'anno, ha dichiarato sempre a Reuters l’a.d. Griffiths. Sebbene il dato sia inferiore ai 95,2 milioni dello scorso anno, alla luce delle criticità regionali il risultato previsto per quest'anno è comunque incoraggiante, ha affermato Griffiths.

Le prenotazioni anticipate per le prossime due settimane sono molto solide, mentre le compagnie aeree che avevano sospeso i collegamenti stanno tornando a operare, ha aggiunto l'amministratore delegato. British Airways ha già ripreso i voli e si prevede che altre compagnie, tra cui Air France, ripristineranno presto i propri servizi.