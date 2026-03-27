easyJet a Milano Mxp:una storia lunga vent’anni

E’ una storia fatta di numeri quella di easyJet a Malpensa. Numeri che vanno dal 1998, ovvero l’anno del primo volo sull’hub del Nord Ovest da Londra Stansted, per poi passare al 2006, quando la low cost scelse proprio lo scalo come sua prima base in Italia, con 3 aerei. E oggi dopo 20 anni la compagnia risulta la numero 1 in termini di passeggeri trasportati grazie ai 22 aerei, dieci dei quali da quest’anno della famiglia degli A320neo da 235 posti, contro i 186 degli A320.

“Celebrare i 20 anni della nostra base a Milano Malpensa è un’occasione speciale che ci permette di riflettere su una storia di crescita, investimenti e collaborazione. In questi due decenni, Malpensa è diventata il cuore della nostra presenza in Europa continentale, una base strategica che ci ha permesso di contribuire significativamente allo sviluppo economico e sociale del territorio - ha spiegato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia nel corso della celelbrazione dell’evento -. Con l’apertura della base di Linate lo scorso anno, oggi easyJet è il primo vettore per capacità offerta sui due scali milanesi, un risultato che testimonia il nostro impegno nei confronti della Lombardia e che ci stimola a continuare a investire e a collaborare con partner e istituzioni”.

Il 2026 rappresenta poi anche il primo anno di operazioni su Linate dove, con 5 aerei posizionati, mette in campo 1,7 milioni di posti disponibili in aggiunta agli 8,7 di Malpensa, per la programmazione estiva. “Il ventennale della base di easyJet presso Aeroporto di Milano Malpensa rappresenta una tappa significativa per l’intero sistema aeroportuale lombardo. La scelta della compagnia di investire in aeromobili di ultima generazione e di consolidare la propria presenza sullo scalo conferma la solidità di un percorso condiviso e il valore di una collaborazione orientata alla crescita e alla sostenibilità - dice Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports -. Il nostro impegno è quello di proseguire nel rafforzamento della connettività e della qualità dei servizi, accompagnando lo sviluppo dell’aeroporto e contribuendo a rendere Milano sempre più accessibile e competitiva a livello internazionale”.