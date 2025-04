Sono arrivati ieri pomeriggio all’Aeroporto di Rimini e San Marino ‘Federico Fellini’ i primi voli di easyJet da Londra Gatwick e Basilea. Le rotte saranno disponibili due volte alla settimana, ogni mercoledì e domenica.

“Con i nuovi collegamenti per Londra Gatwick e Basilea-Mulhouse-Friburgo - sottolinea Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia - la compagnia aerea conferma il proprio impegno nel rafforzare la connettività internazionale di Rimini e sostenere la crescita del territorio, mettendo a disposizione 40mila posti per quest’estate”.

Rimini entra così a far parte del network di easyJet, confermando l’importanza del mercato italiano per la compagnia che, nel nostro Paese, ha 38 aeroplani basati a Milano Malpensa, Napoli, Milano Linate e Roma Fiumicino e opera da e per 19 aeroporti italiani, per un totale di circa 260 rotte.