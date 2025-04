easyJet introduce un nuovo collegamento da Milano Malpensa a Siviglia, in vendita da oggi per volare a partire dal 27 ottobre, con due frequenze settimanali il lunedì e il venerdì.

La nuova rotta Milano Malpensa – Siviglia rappresenta un’occasione ideale per scoprire una delle città più affascinanti della Spagna.

Con l’introduzione della nuova rotta per Siviglia, easyJet collegherà Milano con le due principali città dell’Andalusia, inclusa Malaga dove in estate la compagnia opera due voli giornalieri. Dopo l’apertura delle nuove rotte da Linate per Barcellona, Palma, Ibiza, Tenerife e Gran Canaria, la compagnia continua quindi a investire sui collegamenti con la Spagna, portando il totale delle rotte tra Milano e Spagna a 16.

La compagnia continua inoltre a rafforzare la propria offerta dallo scalo di Malpensa, principale base di easyJet in Europa continentale, portando a 73 il numero di destinazioni raggiungibili dallo scalo lombardo.