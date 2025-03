Novità in arrivo per chi vola con Ryanair, easyJet e Ita Airways. Le compagnie aeree hanno aggiornato le policy sui bagagli a mano e a partire da questo mese applicheranno nuove regole per chi viaggerà a bordo dei loro aerei.

Nel caso di Ryanair, la low cost irlandese continuerà ad ammettere a bordo il bagaglio a mano delle seguenti misure: zainetto da 40x20x25 cm, borsa o custodia per laptop 25x20x40 cm (se le dimensioni non saranno rispettate, sarà comminata una sanzione di 70 euro). Per portare, però, a bordo un bagaglio di dimensioni maggiori - 55x40x20 cm di massimo 10 chilogrammi - sarà necessario acquistare un biglietto a tariffa Regular o Flexi Plus. Per queste tariffe - riporta ilsole24ore.com - sono previste le opzioni aggiutive del posto prenotato (in file specifiche per la Regular, ovunque per la Flexi Plus), dell’imbarco prioritario e del check-in gratuito in aeroporto.

easyJet e Ita

easyJet ammetterà a bordo un bagaglio di 45x36x20 cm, di peso non superiore ai 15 Kg, da posizionare sotto il sedile anteriore. Per portare in cabina un bagaglio più grande - 56x45x25 centimetri (ruote e maniglie comprese) e peso massimo 15 chilogrammi - sarà necessario essere iscritti al programma easyJet Plus e aver prenotato un posto speciale. Se il bagaglio supererà i limiti richiesti dalla low cost, sarà imbarcato in stiva con un costo extra.

Stretta sul peso per chi viaggia con Ita Airways. Da questo mese, infatti, il bagaglio mano - che resta di dimensioni 55x35x25 (maniglie e rotelle comprese) - non dovrà superare gli 8 chilogrammi di peso.