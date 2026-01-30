easyJet: aumentano le perdite nel trimestre per gli investimenti italiani

Peggiorano i conti del primo trimestre di esercizio 2025/2026 di easyJet. Nel periodo chiuso al 31 dicembre la compagnia ha fatto registrare una perdita ante imposte da 92 milioni di sterline, 32 in più rispetto all’anno precedente.

Un risultato però in linea con le previsioni perché alla base del peggioramento ci sarebbero in particolare i costi legati all’espansione sugli scali italiani, soprattutto per quanto riguarda Milano Linate e Roma Fiumicino.

Di diverso andamento invece gli altri indicatori, a partire dai passeggeri, cresciuti dell’8,5% a quota 22,7 milioni, portando così il fatturato complessivo a 1,36 miliardi di sterline, il 9% in più anno su anno; stessa percentuale con cui sono aumentati i ricavi derivanti dalle ancillary revenue.

Quanto alle prospettive per il 2026, i primi indicatori sembrano essere positivi sia in termini di prenotazioni sia in termini di revenue.