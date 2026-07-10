La questione easyJet si complica con un nuovo attore che, a sorpresa, irrompe sulla scena sparigliando le carte: il fondo di private equity Apollo Management. Mentre si aspettava l’offerta vincolante di Castlelake, del valore di 6,9 sterline ad azione, la stessa easyJet ha infatti annunciato in una nota di aver raggiunto un accordo proprio con Apollo.

Il motivo è chiaro: il fondo è deciso a rilanciare con un’offerta di 7,15 sterline ad azione per un’operazione che, nel suo complesso, varrebbe 5,7 miliardi di sterline.

Il vettore ha quindi rivelato che il suo consiglio di amministrazione ha approvato in linea di principio i termini di questa possibile offerta pubblica di acquisto, presentata l’8 luglio.

Le azioni di easyJet sono salite fino al 14% anche perché il mercato ritiene Apollo un investitore credibile nel settore del trasporto aereo, avendo ha già investito in passato in realtà come Aeromexico, la compagnia leisure americana Sun Country Airlines e il gruppo cargo Atlas Air, oltre ad aver fornito finanziamenti ad Air France-Klm, Virgin Atlantic, Sas e Latam.

“Perché l’operazione abbia senso dal punto di vista economico a questo prezzo, a nostro avviso easyJet dovrà o realizzare una ristrutturazione significativa (più che triplicando l’ebit entro il 2030), oppure generare valore attraverso la cessione di asset” scrivono in una nota, riportata da corriere.it, gli analisti di Bernstein, Alex Irving e Antoine Madre.

Occorrerà poi attendere il via libera delle autorità di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le norme su proprietà e controllo. Per ottemperare alle regole europee, infatti, Apollo, in quanto società con sede negli Stati Uniti, dovrà probabilmente individuare altri capitali europei per portare a termine l’operazione.