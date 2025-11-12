easyJet e Volotea in sciopero venerdì 14 novembre

Si prevede un venerdì nero per chi dovrà volare. Sono state confermate le due agitazioni che nella giornata del 14 novembre interesseranno il traffico low cost su scala nazionale.
Si fermerà infatti per 4 ore, dalle 13 alle 17, il personale navigante easyJet per uno sciopero indetto da Usb Lavoro Privato.
Incroceranno invece le braccia per tutto il giorno i dipendenti Volotea, a causa di un’agitazione indetta dalle sigle sindacali Uilt-Uil.
Nella stessa giornata potrebbe riscontrare qualche problematica anche chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici a Roma, a causa di uno stop di 24 del personale Atac.