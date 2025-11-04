TTG Italia
Anche il mese di novembre sarà interessato dagli scioperi. Il bollettino del Ministero dei Trasporti segnala diverse date particolarmente calde, che potranno condizionare l’operatività dei servizi di mobilità sia a livello locale che nazionale.

Si parte con il 7 novembre, giornata in cui incroceranno le braccia gli addetti ai trasporti pubblici di Milano, Messina e Palermo. Il 10 novembre sarà invece la volta del trasporto pubblico di Genova.

Possibili disagi per chi si recherà a Napoli nelle giornate dell’11 e del 12 novembre. Il primo giorno si fermerà il servizio di taxi cittadino, mentre il giorno successivo si fermeranno i lavoratori delle linee vesuviane.

Voli a rischio venerdì 14 novembre, giornata in cui è previsto uno sciopero di 4 ore del personale easyJet e di 24 ore dei dipendenti Volotea.

Nella stessa giornata potrebbe riscontrare qualche problematica chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici a Roma, a causa di uno stop di 24 del personale Atac.

Altra possibile data calda per i trasporti è poi quella del 28 novembre, giornata in cui è previsto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.

Infine, è fissata per il 30 novembre una nuova agitazione dei trasporti pubblici Atm di Milano.

