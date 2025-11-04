Anche il mese di novembre sarà interessato dagli scioperi. Il bollettino del Ministero dei Trasporti segnala diverse date particolarmente calde, che potranno condizionare l’operatività dei servizi di mobilità sia a livello locale che nazionale.

Si parte con il 7 novembre, giornata in cui incroceranno le braccia gli addetti ai trasporti pubblici di Milano, Messina e Palermo. Il 10 novembre sarà invece la volta del trasporto pubblico di Genova.

Possibili disagi per chi si recherà a Napoli nelle giornate dell’11 e del 12 novembre. Il primo giorno si fermerà il servizio di taxi cittadino, mentre il giorno successivo si fermeranno i lavoratori delle linee vesuviane.

Voli a rischio venerdì 14 novembre, giornata in cui è previsto uno sciopero di 4 ore del personale easyJet e di 24 ore dei dipendenti Volotea.

Nella stessa giornata potrebbe riscontrare qualche problematica chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici a Roma, a causa di uno stop di 24 del personale Atac.

Altra possibile data calda per i trasporti è poi quella del 28 novembre, giornata in cui è previsto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.

Infine, è fissata per il 30 novembre una nuova agitazione dei trasporti pubblici Atm di Milano.