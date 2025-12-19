Il Park Hotel Florio di Palermo ad Alpitour World

Alpitour World ha acquisito la proprietà del Park Hotel Florio di Palermo, resort 4 stelle di 210 camere fronte mare situato nel capoluogo siciliano. Il resort è immerso in un parco di circa 4 ettari, dotato di spiaggia privata, piscine, aree wellness, ristorazione e spazi eventi, con un’impostazione tipica dei resort di vacanza.

L’acquisizione consentirà ad Alpitour World di avviare un percorso di riposizionamento dell’asset, con l’ingresso nel portafoglio VOIhotels, rafforzando la presenza del Gruppo in Sicilia e ampliando l’offerta leisure nell’area di Palermo, dove il brand non era ancora presente.

Ad assistere la proprietà del Park Hotel Florio di Palermo nella cessione il team Hospitality di Cushman & Wakefield. “La vendita del Park Hotel Florio testimonia il forte interesse di investitori ed operatori alberghieri per il segmento dei resort, per immobili di medio-grandi dimensioni in grado di dare spazio a progetti di riposizionamento verso l’alto e per destinazioni con fondamentali turistici solidi come la Sicilia, dove competenze specifiche e profonda conoscenza del mercato fanno la differenza” commenta Francesco Calia, head of Hospitality Italy di Cushman & Wakefield.