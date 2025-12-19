Aeroitalia ferma il ricorso al Tar per la Sardegna

Aeroitalia ha deciso di ritirare il ricorso al Tar in merito al bando della continuità territoriale in Sardegna: Una decisione con la quale la compagnia vuole chiudere definitivamente una diatriba che si portava avanti da lungo tempo, secondo quanto evidenziato da Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia aerea.

“Mi auguro che l’assegnazione venga fatta al più presto, per dare un servizio alla Sardegna - ha aggiunto -, visto che oggi non si può prenotare la Pasqua, mentre in Sicilia sì“. Intrieri ha inoltre spiegato i prossimi obiettivi della compagnia: “nel 2026 sarà Cagliari l'aeroporto dove investiremo di più, con un aumento degli aeromobili, da quattro a sei”. Previste inoltre nuove rotte sia interne, come la Olbia-Alghero operata con due Atr, sia internazionali come Istanbul.

Robeto Saoncella