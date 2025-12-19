È la domanda internazionale a spingere i dati dell’incoming italiano in questa fine anno. Secondo le previsioni di Assoturismo Confesercenti, infatti, se gli italiani faranno registrare 9,5 milioni di presenze, un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2024, gli stranieri attesi sono in aumento del 3,1% (8,1 milioni di presenze), con una quota di mercato che sale al 46% del totale. Le presenze complessive sono stimate in crescita di 1,3 punti percentuali, per un totale di circa 17,6 milioni.

“Il turismo si conferma dinamico”

Secondo il monitoraggio realizzato dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti su un campione di 1.162 imprenditori della ricettività, il periodo potrebbe beneficiare anche delle partenze a ridosso delle festività: la domanda last minute potrebbe, infatti, rafforzare ulteriormente il quadro.

“Il turismo - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti - si conferma dinamico anche in questa fase dell’anno, con una spinta evidente nelle città d’arte e nelle destinazioni tipiche del periodo invernale”.

Tra le destinazioni le città e i centri d’arte si confermano, infatti, i principali attrattori, con un incremento atteso del +2,7%. Segnali positivi anche per la montagna, prevista in crescita del 2,3%. In leggero aumento o stabilità le altre tipologie: località marine (+0,3%), rurali e di collina (+0,7%), laghi (+0,6%), termale (+0,7%).

Sul fronte dell’offerta, la variazione stimata premia in particolare l’extralberghiero (+2,2%), mentre per il comparto alberghiero la crescita attesa è dell’1%. “La destagionalizzazione - aggiunge Messina - prosegue e va consolidata, trasformando la domanda di questi mesi in un’opportunità strutturale per imprese e territori, ma soprattutto nel Mezzogiorno occorre accelerare su questo percorso. In questa direzione, certo, non aiutano i prezzi dei collegamenti Nord-Sud, che continuano a rappresentare un freno alla mobilità interna e alla piena valorizzazione delle destinazioni del Sud nel periodo delle feste invernali”.