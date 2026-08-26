Il doppio degli assistenti di volo over 50 e il quadruplo over 60, il tutto in meno di 4 anni, e easyJet torna a provarci. La compagnia britannica ha infatti rilanciato per settembre e per tutto il 2027 una nuova campagna di assunzioni per steward e hostess, rigorosamente ultracinquantenni.

L’iniziativa, denominata “Returnship”, era già stata lanciata nel 2022 e aveva ottenuto un grande successo. In meno di 4 anni, infatti, il numero di assistenti di volo over 50 a bordo degli aerei della compagnia in arancione è cresciuto del 127%, e quelli over 60 addirittura del 400%. Alla base di questa strategia assunzionale controcorrente ci sarebbero due aspetti: da una parte un mondo del lavoro sempre più longevo e dinamico.