easyJet introduce il Wi-Fi a bordo con Starlink

Il Wi-Fi a bordo si diffonde anche tra le compagnie low cost: easyJet, grazie a una collaborazione con Starlink, il servizio di connettività satellitare di SpaceX, introdurrà la connessione a partire dalla primavera 2027. L’installazione comincerà sugli Airbus A320, A320neo e A321neo della compagnia, con completamento previsto entro l’inizio del 2028.

I passeggeri potranno navigare online, guardare contenuti in streaming e giocare dai propri dispositivi durante il volo. Sarà inoltre possibile consultare informazioni sul viaggio e sulla destinazione, dal meteo ai trasporti locali, e ordinare dal menu di bordo direttamente dal proprio posto.

“In un mondo sempre più digitale, per molti dei nostri passeggeri restare connessi è più importante che mai - ha dichiarato Kenton Jarvis, ceo di easyJet. - Portare a bordo la connettività internet ad alta velocità di Starlink migliorerà ulteriormente l’esperienza di viaggio e offrirà più opzioni ai nostri passeggeri”.