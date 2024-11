easyJet: nel 2025 il debutto dei voli su Capo Verde da Londra

Saranno 26 in totale le nuove rotte che easyJet lancerà nella prossima stagione estiva, 21 delle quali da 10 aeroporti britannici. Tra queste spicca in particolare quella su Capo Verde da Londra, un debutto assoluto per il network della low cost. Si tratterà di un volo trisettimanale che prenderà il via il prossimo 31 marzo con l’avvio dell’orario estivo e che sarà accompagnato dalla vendita di pacchetti vacanza targati easyJet Holidays.

Tra le altre novità quella già annunciata del volo su Rimini, sempre da Londra, anche in questo caso prima assoluta per easyJet, mentre da Manchester verranno avviati i collegamenti su Izmir, Kalamata, Larnaca, Madrid e Roma. New entry anche il volo da Edimburgo a Olbia.

Il lancio di queste nuove rotte significa migliaia di pacchetti vacanza in più disponibili tramite easyJet Holidays, che attualmente offre oltre 70 destinazioni tra vacanze al mare e in città.