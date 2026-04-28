Parte dal network britannico il lancio delle prime novità sui prossimi collegamenti invernali di easyJet. Nove rotte in più da sei aeroporti, con una new entry anche per quanto riguarda l’Italia: si tratta del volo diretto tra Roma e Belfast, che sarà operato due volte alla settimana dal 26 ottobre, il lunedì e il venerdì.

Sempre da Belfast verrà attivato il primo collegamento su Sharm el Sheikh, mentre da Newcastle partiranno i voli per Fuerteventura, Reykjavik e Cracovia. Completano il network il Birmingham-Agadir, Londra Luton-Lubiana, Londra Southend-Budapest e Southampton-Parigi CDG.

La compagnia sarà l'unica a operare da Belfast International a Sharm El Sheikh e l'unica a offrire una rotta regolare da Belfast International a Roma. Sarà anche l'unica compagnia aerea a collegare Londra Southend a Budapest e Londra Luton a Lubiana.