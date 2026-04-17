easyJet: tre aerei per la prima base in Marocco

Saranno tre gli aerei che verranno posizionati sulla nuova base di Marrakech, la prima in Marocco, da parte di easyJet. Dopo gli accordi firmati con il Governo del Paese lo scorso autunno, grazie a questa novità la low cost sarà in grado di garantire 4 milioni di posti già a partire dal primo anno di servizio.

In questa occasione, easyJet ha annunciato anche il lancio di 6 nuove rotte per il Marocco per il prossimo inverno: Praga, New Castle e Zurigo per Marrakech, ora in vendita, e Nantes-Essaouira, Bordeaux-Agadir e Birmingham-Agadir in vendita questa primavera, portando il numero totale di rotte per il Marocco a 58, incluse 30 per Marrakech.

“Questo evento rappresenta una pietra miliare per il nostro sviluppo nella regione, offrendo più opportunità di viaggio che mai ai nostri clienti delle compagnie aeree e delle vacanze, contribuendo al contempo all'economia locale attraverso il turismo e i posti di lavoro che stiamo creando” ha sottolineato il ceo Kenton Jarvis.