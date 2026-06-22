easyJet resiste all'attacco di Castlelake. Ora bisogna capire sino a quando il vettore britannico riuscirà a controbattere al fondo di investimento. Il cda di easyJet ha infatti lasciato intendere che al momento non vi è alcuna intenzione di accettare le offerte, ma di fronte a cifre più alte potrebbe aprirsi una trattativa riservata.

Intanto il cda della linea aerea ha respinto un'offerta da 625 pence per azione da parte di Castlelake, per una valutazione complessiva di quasi 5 miliardi di sterline.

Il fondo ha visto così respinta l'offerta per la terza volta, dopo che la compagnia low cost aveva in precedenza rifiutato una offerta da 560 pence per azione prima e da 600 pence in seconda battuta.

Per supportare l'azione, Castlelake ha fatto sottolineato che il suo investimento dovrebbe permettere a easyJet di diventare una compagnia aerea più forte e resiliente e si impegna ad avviare un progetto di collaborazione con i dipendenti del vettore.

Adesso bisogna capire cosa succederà nelle prossime settimane tra risposte e controproposte. Il board della compagnia britannica pare deciso a non cedere alle avances. Sino a quando lo vedremo presto. (r.v.)