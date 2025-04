easyJet, riconfermati anche per il 2026 i voli da Rimini

A una settimana dai voli d’esordio cominciati lo scorso il 16 aprile), easyJet conferma Rimini anche per il 2026.

L’informazione risulta consultando la app della compagnia, dove si trovano i voli della prima parte della summer del prossimo anno. Qui si vedono i due collegamenti bisettimanali dal Fellini: quello con Londra Gatwick a partire da metà aprile 2026 e quello con Basilea, al via dal 24 maggio.

Evidentemente, come riporta Newsrimini, l’andamento dei primi voli e soprattutto quello delle prenotazioni ha convinto easyJet a puntare ancora sullo scalo riminese. E non sono da escludere ulteriori potenziamenti.

Il collegamento con Basilea scatterebbe nel 2026 con un mese di ritardo rispetto all’anno in corso. E’ però probabile, visto che risulta posticipato non solo a Rimini ma anche in molte altre destinazioni, che i voli relativi ad aprile e maggio vengano caricati in un secondo momento.