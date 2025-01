Una riduzione della perdita trimestrale e prenotazioni in crescita per i voli e i pacchetti vacanze del periodo estivo. easyJet inizia così il 2025, registrando nel primo trimestre - che si è concluso a dicembre - una perdita ante imposta di 61 milioni di sterline rispetto ai 126 milioni di sterline dell’anno precedente, pari a un miglioramento di 52 punti percentuali. Questo grazie alla riduzione dei costi del carburante e alla forte domanda di viaggi, oltre alla crescita dei pacchetti turistici easyJet Holiday.

Come riporta il Sole 24 Ore la perdita operativa del gruppo è stata di 40 milioni di sterline rispetto ai 117 dell’anno prima, con il traffico passeggeri aumentato di 7 punti percentuali e un load factor dell’88,2%. Il fatturato del gruppo è salito del 13% a 2,037 miliardi di sterline. “Guardando all’estate - ha dichiarato il nuovo ceo Kenton Jarvis - abbiamo riscontrato una domanda forte per i voli, con un milione di clienti in più già prenotati; fra le destinazioni preferite Palma, Faro e Alicante”.

Meno positivo l’andamento dei viaggi pasquali, le cui prenotazioni sono in ritardo e peseranno sui risultati invernali.

Quest’anno in Italia il vettore posizionerà otto aerei aggiuntivi, dopo essere riuscita ad ottenere gli slot di Linate che Lufthansa e Ita Airways hanno dovuto cedere per il merger.