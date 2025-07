Giubileo, Olimpiadi, valore dell’Italia come immagine nel mondo, lungo raggio da ampliare. Il ceo di Ita Airways Joerg Eberhart ripercorre ancora un volta la rotta fissata per la compagnia, che verrà messa nero su bianco nel prossimo piano industriale che sarà pronto entro la fine dell’estate e che dovrà portare l’azienda al suo primo utile nel 2027.

Ne è convinto il manager, che in un’intervista pubblicata su Il Riformista ribadisce: “Se il trend dei ricavi dovesse mantenersi anche oltre il 2026, siamo fiduciosi di poter raggiungere il primo profitto nel 2027, che sarà anche il primo anno in cui si vedranno pienamente gli effetti delle sinergie con il Gruppo Lufthansa”.

Gli eventi

Punti di forza di questo percorso saranno i grandi appuntamenti che si sussegueranno sulla Penisola, come il Giubileo in atto o le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, entrambi con Ita come partner ufficiale: “Siamo official carrier sia del Giubileo sia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: due eventi di portata internazionale che rappresentano un’occasione straordinaria di visibilità e crescita. Entrambi assumono un grande valore strategico, permettendoci di rafforzare il nostro ruolo di connettore tra l’Italia e il resto del mondo”, evidenzia.

Ma gli occhi sono principalmente puntati sul lungo raggio, dove la compagnia deve guardare per portare a casa ricavi e margini importanti. Spiega Eberhart: “Stiamo valutando vari mercati sulla base anche degli sviluppi geopolitici, per decidere in modo strategico dove investire, così da adattare tempestivamente la nostra rete e le nostre offerte, cogliendo opportunità laddove le condizioni lo consentano. Sicuramente con le previsioni di incremento di traffico nei prossimi anni ci sarà bisogno di ulteriori investimenti e di un ampliamento dell’aeroporto, e noi vogliamo continuare a crescere soprattutto sul lungo raggio, raggiungendo almeno il 30% di quota di mercato”. In prima fila ci sono Asia e Sud America oltre all’Africa e nel frattempo da novembre partirà il volo per Mauritius.