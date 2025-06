Nuovo passo nelle sinergie con il gruppo Lufthansa per Ita Airways, che dal primo luglio potrà contare con ulteriori accordi di code sharing con i vettori partner della compagnie tedesca e che coinvolgeranno rotte in Europa, Africa e Sud America, aumentando così le opzioni per i passeggeri italiani.

“Dopo il lancio dei primi codeshare sulle rotte europee a marzo, questo ampliamento degli accordi rappresenta un ulteriore passo verso una connettività e un'offerta di viaggio sempre più ricca ed estesa per i nostri clienti – spiega il ceo Joerg Eberhart -. In particolar modo i passeggeri potranno viaggiare con codice AZ su voli verso destinazioni africane quali il Kenya, il Burkina Faso, la Liberia, la Costa d'Avorio, il Camerun e la Sierra Leone, in vendita nelle prossime settimane”.

Inoltre i passeggeri dei vettori del gruppo tedesco potranno usufruire di un unico biglietto per raggiungere destinazioni intercontinentali nel network di Ita Airways, tra cui Bangkok, Gedda e Riad, Il Cairo, Rio de Janeiro e San Paolo. Nei prossimi mesi la rete di destinazioni sarà ulteriormente ampliata, con l’aggiunta di nuovi voli in codeshare sulle tratte di lungo raggio.