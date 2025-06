Eberhart, Ita Airways: “Ci interessa una partnership con Air India”

La conferma è arrivata dallo stesso ceo di Ita Airways, Joerg Eberhart: la compagnia italiana è interessata a una partnership con Air India. “L’India è una meta interessante, ci stiamo lavorando” ha detto Eberhart nel corso di un incontro durante l’assemblea annuale della Iata a New Delhi.

“Come Air India abbiamo accordi commerciali con tutti i vettori dell’alleanza, mi aspetto di collaborare anche con Ita Airways” ha aggiunto il ceo della compagnia di bandiera indiana Campbell Willson. L’alleanza a cui si riferisce, come spiega Il Sole 24 Ore, è Star Alliance - che include anche tutte le compagnie del gruppo tedesco, ossia Lufthansa, Swiss, Austrian Air e Brussels Airlines - in cui Ita Airways, uscita da Sky Team, entrerà con un processo che, però, durerà non meno di 12 mesi. L’eventuale accordo con Air India, quindi, non arriverà prima dell’ammissione del vettore italiano in Star Alliance nel 2026.