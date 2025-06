“Ora stiamo investendo su Ita, ma nel futuro torneremo a investire ancora sul brand Alitalia”. Così il ceo di Ita Airways Joerg Eberhart a margine dell’81esimo Iata Agm in corso a New Delhi.

Eberhart ha confermato come Ita Airways stia valutando opzioni di investimento per il rilancio del marchio Alitalia. “Il potenziale del brand nel contesto internazionale - ha sottolineato ad Askanews - è molto grande e nel mondo è molto più conosciuto del brand Ita, avendo una storia decennale alle spalle”. Il ceo ha però precisato anche come mantenere e investire su entrambi i brand, Ita e Alitalia, “potrebbe essere troppo per noi. Stiamo studiando le varie opzioni e la volontà in questo senso c’è”.