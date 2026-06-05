Eberhart: “Guardiamo al brand Alitalia, ma il marchio Ita non sparirà

“Il corto raggio fa parte integrante del sistema Ita, non lo abbiamo abbandonato”, precisa così Joerg Eberhart, a.d. di Ita Airways, commentando i dati del 2025 che vedono una battuta d’arresto della crescita del traffico aereo domestico in Italia, in coincidenza con la riduzione della presenza di Ita sullo stesso mercato.

“Abbiamo ridotto alcune frequenze, ma non abbiamo tagliato nessuna rotta” ha precisato. La riduzione non è quindi una scelta strategica, bensì una necessità causata da problemi con alcuni aerei. “Abbiamo 18 macchine di corto raggio a terra e dobbiamo tamponare questa situazione e lo facciamo anche con dei partner come Aeroitalia”, ha aggiunto.

Intanto però l’ad conferma l’impegno verso il lungo raggio. In questi giorni Ita e Enac stanno lavorando insieme per il ritorno di un volo diretto su Caracas. Infine Eberhart ha aggiunto: “Ci sono degli elementi del brand Alitalia che ci interessano, e vogliamo integrarli nel marchio Ita. Penso ad esempio al timone (l'iconica “A” tricolore dipinta sulla coda verticale degli aeroplani della vecchia compagnia di bandiera), che vorremmo riprendere sulle nostre livree. Ma state tranquilli, Ita non sparirà, è il marchio su cui abbiamo investito in questi anni e continueremo a farla crescere”, ha concluso.