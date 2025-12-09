Ancora cambiamenti in vista per Ita Airways. Con il 2026 dovrebbe infatti entrare in vigore un nuovo ‘modello operativo’ voluto dall’a.d. Joerg Eberhart che porterà a una rivoluzione nell’organigramma manageriale. Un’operazione che prenderà il via il primo di gennaio per terminare poi nel 2027 quando saranno completate due operazioni importanti quali l’acquisizione della maggioranza da parte del gruppo Lufthansa e l’ingrasso di Ita nella joint venture A++ con Air Canada e United.

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, Eberhart avrebbe spiegato ai manager che è necessario “renderci più agili e con una struttura meno complicata, stimolare delle iniziative con spirito imprenditoriale, diversificare i contributi per prendere delle decisioni migliori, favorire comportamenti orientati alle performances e alla collaborazione”.

Il ceo aggiunge poi che “il settore aereo è complesso e ciclico. Avere basi solide, flessibili e capaci di reagire rapidamente ai momenti di difficoltà è fondamentale per continuare a investire in ciò che conta: aeromobili moderni e una migliore esperienza di viaggio in grado di emozionare e fidelizzare i nostri passeggeri, per rendere la nostra azienda più forte, resiliente e competitiva”.