Due aerei l’anno per crescere più del traffico medio, questo l’obiettivo di Ita Airways, annunciato dallo stesso a.d. nel corso dell’assemblea di Federtrasporto. “L’hub di Fiumicino - ha dichiarato Joerg Eberhart - cresce con una quota al di là del 5% annuo, molto alta nel contesto europeo. La media del settore è del 2,7% all'anno in Europa, Roma cresce a un tasso doppio. Sono tassi che vediamo a Roma Fiumicino e in Asia”.

Se Ita vuole, quindi, guadagnare quote di mercato, deve necessariamente crescere più della media. “Dobbiamo crescere anche più velocemente – ha aggiunto -. Per Ita vuol dire ogni anno due macchine di lungo raggio in più, ed è quello che prevede il piano. Abbiamo un piano industriale che prevede più di un miliardo di investimenti nei prossimi anni”. Il pensiero, però, va all’Europa e alle regole antitrust: “Se vogliamo crescere, speriamo che le leggi europee non ci penalizzino”, ha concluso.