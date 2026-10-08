Ita Airways proroga fino al 31 gennaio la tratta Alghero-Milano

Dopo che non sono pervenute offerte alla gara per l’affidamento del servizio aereo Alghero-Milano Linate, la Regione Sardegna proseguirà ora con la definizione di un nuovo bando, con l'obiettivo di garantire il collegamento e consentire anche alla Alghero Linate di accedere al nuovo regime di continuità territoriale.
Nel frattempo, Ita Airways ha accettato l'attuale servizio in proroga fino al 31 gennaio 2027. “Prendiamo atto delle difficoltà che continua a incontrare questo collegamento”, ha dichiarato l'assessora regionale ai trasporti, Barbara Manca. La proroga di Ita permette intanto di superare il periodo di transizione senza lasciare scoperta la rotta. “Parallelamente lavoreremo per assicurare il passaggio al nuovo modello dal 1° febbraio”, ha concluso.
Remo Vangelista