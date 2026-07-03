Egyptair rafforza la rotta Malpensa- Il Cairo con un terzo volo settimanale

Egyptair rafforza ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano con l’incremento dei collegamenti da Milano Malpensa verso Il Cairo. A partire dal 2 luglio 2026, la compagnia ha introdotto infatti un terzo volo nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, portando così la connettività da Milano Malpensa a 17 voli settimanali totali. Il collegamento è operato con aeromobili Airbus A321neo e Boing737-800, pensati per offrire ai passaggeri un’esperienza di viaggio efficiente e confortevole.

Il potenziamento dei voli da Milano risponde a una domanda solida e in crescita da parte del mercato del Nord Italia, comunica il vettore in una nota alla stampa, sia per i viaggi leisure sia per il traffico business e “Visiting Friends & Relatives”. Milano si conferma infatti uno dei mercati europei più rilevanti per Egyptair, con un load factor in crescita dal 76% al 79% e un bacino di 528mila passeggeri verso Il Cairo e Sharm El Sheikh, in aumento del 24% su base annua.

“Milano Malpensa rappresenta un mercato chiave per Egyptair in Italia - dichiara Salah Tawfik, general manager Italia e Malta Egyptair - L’incremento a 17 voli settimanali verso Il Cairo conferma il nostro impegno nel rafforzare la connettività tra il Nord Italia e l’Egitto, offrendo ai passeggeri più frequenze, maggiore flessibilità di programmazione e un accesso sempre più efficiente al nostro network internazionale. Attraverso l’hub del Cairo, i viaggiatori possono infatti proseguire verso numerose destinazioni in Egitto, Africa, Medio Oriente, Asia e America”.

La crescita dell’offerta da Milano Malpensa si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento della presenza di Egyptair in Italia che arriva dopo il lancio della nuova rotta diretta Venezia-Il Cairo, operativa dal 29 giugno 2026 da Venezia Marco Polo. Dopo aver trasportato oltre 285.000 passeggeri tra Italia ed Egitto nel 2025, con una crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente, la compagnia punta a superare quota 300mila passeggeri nel 2026.